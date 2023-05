Polemiche sul dromedario vero al funerale della Sampdoria: animalisti preannunciano esposti e chiedono chiarimenti al Comune

Genova. Polemiche sui social anche da parte di tifosi genoani per la passeggiata tra fumogeni, botti del dromedario portato ieri sera davanti allo Stadio Luigi Ferraris, per sfottere i blucerchiati sul mancato acquisto della squadra da parte dello sceicco Al Thani.

L’animale, che secondo quanto appreso non proviene da un circo ma da un proprietario che lo noleggia per “uso scenico” nel corso di sagre e feste, è arrivato da fuori Genova e non è stato fortunatamente portato al corteo che ha attraversato tutta la città

Probabilmente tuttavia, è facile pensare quantomeno che non si sarà trovato esattamente a suo agio tra folla rumorosa, fumogeni e petardi esplosi già prima della partita al Ferraris e a maggior ragione dopo.

Per questo, secondo quanto appreso una delle principali associazioni animaliste ha preannunciato un esposto in procura per maltrattamento di animali che sarà presentato nei prossimi giorni.

Un’altra associazione animalista, l’associazione Gaia animali e ambiente chiede chiarimenti al Comune di Genova “e in particolare all’assessore con delega agli Animali Francesca Corso, che ha dichiarato pubblicamente di essere stata all’oscuro di tale iniziativa”.

L’associazione vuole conoscere – si legge in una nota – “se il trasporto e la passerella forzata del dromedario in mezzo ai tifosi abbiano avuto le necessarie autorizzazioni, quindi se la Polizia Municipale abbia verificato in loco tale situazione”.

Anche l’associazione Gaia “ha trasmesso la documentazione foto e video al proprio ufficio legale per valutare gli estremi per una denuncia per maltrattamento di animali, infatti nelle immagini l’animale viene strattonato con la corda dal suo accompagnatore, in mezzo alla folla urlante e scoppi di petardi, sicuramente terrorizzato e traumatizzato”.