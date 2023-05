Lite per un sorpasso: picchiano selvaggiamente e poi investono l’autista di un furgone sulla A10, 4 persone arrestate per tentato omicidio

Genova. Hanno fermato, poi picchiato e infine volontariamente investito l’autista di un furgone in A10. I fatti risalgono a fine marzo ma ora per quell’episodio la polizia stradale ha arrestato 4 persone per tentato omicidio. Hanno aggredito l’uomo per futili motivi legati alla viabilità.

I quattro sono due italiani di 23 e 21 anni, (il primo ha precedenti per stupefacenti, il più giovane era già stato arrestato per rapina), mentre gli altri aggressori sono un giovane slavo di 24 anni e un 24enne dell’Ecuador. Il gesto folle è scaturito dopo un sorpasso.

I quattro, a bordo della stessa autovettura, avevano inveito contro l’autista dell’autocarro, lanciando oggetti, e costringendo l’autista, un corriere di nazionalità marocchina che risiede a Varese, a fermarsi sulla corsia di emergenza per poi aggredirlo.

Scesi dall’auto, infatti avevano cominciato a picchiare l’uomo con schiaffi, pugni al volto e calci /strong>, senza neanche lasciargli il tempo di scendere dallo stesso, poi, tirandolo giù dall’abitacolo del suo veicolo, lo avevano insultato e minacciato, anche in lingua araba. “Adesso ti ammazziamo” gli ha detto uno degli italiani.

Nel frattempo, visto che diverse persone si erano fermate attirate dalla violenta aggressione, i 4 erano risalti a bordo della loro macchina, e nel riprendere la marcia a forte velocità, avevano investito la vittima, che era stata catapultata prima sul parabrezza e poi sul cofano motore e avevano trascinato per diversi metri in una marcia a zigzag la vittima, poi finito a terra dopo la brusca freanta mentre la macchina si dava alla fuga in direzione Savona.

L’autista era stato portato all’ospedale di Voltri con una prognosi di 45 giorni, ma le conseguenze per le numerose fratture, tra cui una gamba schiacciata dall’auto, si protrarranno per ulteriore tempo.

L’autovettura in fuga, visibilmente danneggiata sul parabrezza, era uscita al casello di Arenzano dove i due italiani erano scesi prendendo poi un treno per Genova; il veicolo, invece, rientrato in autostrada, veniva intercettato nei pressi dell’area di servizio Piani D’Invrea Nord dalla pattuglia della Polizia Stradale di Genova Sampierdarena, coordinata dal Centro Operativo Polizia Stradale Liguria che procedeva all’arresto in flagranza di reato del conducente slavo e del passeggero,.

La successiva attività di indagine coordinata dalla Procura di Genova, eseguita dalla Polizia Giudiziaria della Stradale di Genova Sampierdarena, in collaborazione con la squadra di p.g. della Polfer ed i sopralluoghi tecnici eseguiti dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Genova, ha consentito in pochi giorni di identificare gli ulteriori due protagonisti della violenta aggressione.

Uno dei due fra l’altro abitava a casa della nonna in Valpolcevera nello stesso palazzo di un poliziotto. Grazie alle telecamere installate nel palazzo è stata possibile l’identificazione e il successivo arresto. Il quarto giovane, anche lui italiano, su consiglio del padre e del suo avvocato si è consegnato spontaneamente ed è stato arrestato pochi giorni fa. Anche i testimoni dell’aggressione li hanno ricosciuti.

I quattro (Elmir Sedjic, Sebastian Lazo Lopez, Bressi Francesco e Marcello Messina, questi i nomi degli arrestati) sono ora tutti a Marassi con la grave accusa di tentato omicidio. Le indagini sono state coordinate dal pm Marcello Maresca, che aveva chiesto anche l’aggravante dell’odio etnico che tuttavia non è stata al momento contestata dal gip.