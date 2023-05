Piazza Cavour, rissa a cinghiate nella notte e spunta anche un coltello: due denunciati

Genova. Nottata di liti violente questa notte a Genova. Oltre all’aggressione a un 23enne in piazza De Ferrari da parte di un gruppetto di tifosi del Napoli e alla lite a suon di bottigliate in via Pré, un terzo episodio si è verificato questa notte in piazza Cavour.

E’ successo intorno all’una quando un poliziotto fuori servizio del commissariato di Cornigliano fermo al semaforo con la proria l’auto mentre tornava a casa ha notato una violenta lite tra due persone. Dopo un attimo alcune persone uscite dal ristorante che affaccia sulla piazzetta hanno urlato che uno aveva un coltello. Così il poliziotto ha fermato l’auto e chiamato i rinforzi avvicinandosi cautamente ai due contendenti. Sul posto sono arrivate le volanti dell’Upg e del commissariato Centro e a quel punto è scattato l’intervento. I due sono stati bloccati e identificati. Si tratta di un cittadino marocchino di 35 anni e di un italiano di 46.

L’italiano aveva ancora in mano una cintura che aveva già usato contro il rivale e sopratutto, per terra accanto a sé aveva gettato un coltello con la lama sporca di sangue. Il marocchino, che presentava alcune ferite superficiali, aveva in tasca alcuni cacciaviti. E’ stato soccorso dalla croce bianca e trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Il poliziotto fuori servizio ha supportato i colleghi nel sentire uno dei testimoni oculari della rissa e i due contendenti sono stati entrambi denunciati per lesioni aggravate. L’italiano è stato denunciato anche per il porto di coltello.