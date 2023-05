Peste suina: nuovo caso a Genova, è il secondo da inizio epidemia

Liguria. Nuove positività alla peste suina africana sono state diffuse dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

I positivi sono ora 732, cinque in più rispetto all’aggiornamento precedente, per tre casi segnalati in Piemonte dove il totale cresce a 430; per due in Liguria che porta il numero complessivo delle positività a 302.

I tre nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: uno a Brignano Frascata (prima positività da inizio emergenza); uno a Cavatore (cinque), uno a Montacuto (due).

I due nuovi casi liguri sono uno a Genova (seconda positività da inizio emergenza); uno in provincia di Savona, a Stella (otto).

Con il caso di Brignano Frascata diventano 90 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.