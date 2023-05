Pesca straordinaria nel Tigullio: 6mila casse di acciughe in una notte. Valore di mercato 120mila euro

Sestri Levante. Pesca eccezionale di acciughe nel Mar Ligure per le 6 lampare di Sestri Levante, Genova, La Spezia e Viareggio che questa mattina all’alba hanno pescato oltre 6.000 casse di pescato.

Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa.

Le tonnellate di acciughe sono state catturate tra Portofino e Riva Trigoso e ad attendere i pescherecci a terra c’erano i grandi camion frigo per il trasporto ai mercati di Genova, Torino, Milano e a Rimini per la distribuzione in Adriatico.

“Nonostante i nostri prezzi siano superiori a quelli praticati al pescato dell’ Adriatico – spiega Roberto Trinca della Mare Mosso di Casarza Ligure leader in Liguria per il pesce azzurro sentito dall’agenzia stampa – riusciamo a vendere migliaia di casse per l’alta qualità delle acciughe pescate nel mar Ligure”.

Bottino importante per ogni peschereccio con vendita a 20 euro alla cassa (7 kg) per poi salire a 8/9 euro al kg al pubblico hanno spiegato i pescatori. Si parla quindi di un valore di mercato complessivo che si aggira intorno ai 120mila euro