Genova. Uno schianto improvviso e in pochi istanti il grosso albero piomba al suolo sotto il peso di sé stesso. Questo è quanto successo ieri mattina presso l’Arena Albaro Village, dove un esemplare di pino marittimo è crollato improvvisamente danneggiando qualche struttura presente nell’area dedicata ai giochi e alle attività sportive.

Secondo alcune testimonianze, l‘episodio sarebbe accaduto alla mattina presto, quando fortunatamente lo spazio non è frequentato e quindi non si registrano feriti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, procedendo poi con la riduzione del grande tronco in ceppi di minor dimensione per consentire un più rapido sgombero dell’area.

Foto di Emanuela Costa, facebook