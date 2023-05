Pallavolo, il Comitato Fipav Liguria Centro vince il Trofeo dei Territori

Liguria. Ieri (28 maggio), nel Palasport “PalaMariotti” di La Spezia, si è disputato il Trofeo dei Territori, una grande festa per la pallavolo ligure. Il Trofeo dei Territori “Aequilibrium Cup”, riservato alle Rappresentative Territoriali Under 15 Maschili e Under 14 Femminili, è tornato con un grande successo di partecipazione.

Sul campo anche in questa stagione ha vinto il CT Liguria Centro del presidente Paolo Bassi, ma a livello organizzativo hanno davvero vinto tutti. Sfide equilibrate, tanto tifo sugli spalti e massimo impegno in campo. Nella palestra superiore del PalaMariotti si sono affrontate le formazioni femminili.

Doppia vittoria per la selezione Liguria Levante di Valeria Scisciò (3-1 al Centro e 3-0 al Ponente) che così si è aggiudicato il Trofeo femminile. Nella terza gara vittoria in tre set e secondo posto in graduatoria per il CT Centro di Paolo Repetto. Terza piazza quindi per il CT Ponente di Raffaele Sini.

Nella palestra inferiore si sono dati battaglia i gruppi maschili. Doppio successo per il gruppo del CT Centro di Marco Cortellini che piegando con un doppio 3-0 le altre squadre si è aggiudicato il Trofeo maschile. La selezione CT Levante di Andrea Cecchi, superando in tre set il CT Ponente di Nicolò Visca, ha conquistato la seconda posizione. Terza classificata quindi il CT Ponente.

La classifica generale finale premia quindi Liguria Centro (10 punti) che conquista il Trofeo, davanti a Liguria Levante (9); terza piazza per Liguria Ponente.

A conclusione del torneo il presidente del Comitato Regionale FIPAV Liguria Anna del Vigo ha premiato i partecipanti, coadiuvato dal vice presidente Renzo Grippino e dai consiglieri regionali Flavio Federici, Sabrina Grassi e Alessandro Cartasso e dai presidenti dei Comitati Territoriali: Franco Bocchia (Levante), Ornella Testa (Ponente) e Paolo Bassi (Centro).

“E’ stata davvero una giornata bellissima – commenta il presidente regionale Fipav Liguria Anna Del Vigo – Grazie a giocatrici e giocatori, grazie ai rispettivi staff tecnici e ai dirigenti dei Comitati per l’energia, l’entusiasmo e l’impegno mostrato in queste bellissime partite! E un grazie sentito ai genitori di tutti i ragazzi per aver permesso ai loro figli di seguire questo percorso formativo. Un ringraziamento particolare, dalla FIPAV Liguria, va anche gli arbitri (Luigi Peccia, Luisa Proietti, Tonino Piazza, Mattia Vascon, Gaia Causa e Donato Sabato)”.

Presenti anche i selezionatori regionali Michele Totire (maschile) e Luca Parodi (femminile) che hanno premiato gli MVP della manifestazione Samuele Molinari (CT Centro) e Sara Silvano (CT Levante) e che il prossimo 27 giugno guideranno la Liguria al Trofeo delle Regioni a Campobasso nel Molise.

“La Fipav Liguria ringrazia i responsabili dell’impianto, le autorità di La Spezia per aver concesso il Palasport e la P.A. di La Spezia presente con presidio medico su entrambi i campi che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione”.