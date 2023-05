Padre e figlio incornati da un toro, ricoverati in codice rosso al San Martino: grave il più giovane

Genova. Due uomini, padre e figlio, sono stati aggrediti nel pomeriggio da un toro del loro allevamento a Carro (La Spezia) e sono stati ricoverati in ospedale a Genova dopo un trasporto d’urgenza in elicottero. Sono più gravi a quanto risulta le condizioni del figlio, di 57 anni, che è andato in soccorso del padre, il primo ad essere aggredito dall’animale.

Secondo quanto ricostruito, padre e figlio stavano lavorando nel loro allevamento in Val di Vara, nell’entroterra spezzino e l’uomo più anziano stava accudendo al bestiame. Per cause in via di accertamento il toro si è liberato da un recinto ed ha colpito il pensionato. Il figlio è corso in suo aiuto ma è stato a sua volta incornato dall’animale.

Sul posto si sono recati i medici della Croce Rossa di Sesta Godano che con i sanitari del 118 della Spezia hanno soccorso i due feriti e hanno predisposto il primo trasporto in elicottero del figlio all’Ospedale san Martino di Genova. Il padre ha riportato ferite meno profonde ma vista l’età i medici hanno predisposto anche per lui un nuovo trasporto con l’elisoccorso verso il nosocomio genovese.