Ospedale di Sestri Ponente, il punto Primo Intervento si trasferisce al padiglione B

Genova. Asl3 comunica che da giovedì 25 maggio il Punto di Primo Intervento dell’Ospedale Micone sarà operativo al piano terra del padiglione B.

In considerazione del prossimo avvio dei lavori di adeguamento antincendio che interessano il punto di primo intervento dell’ospedale P.A. Micone di Sestri Ponente, si comunica che da giovedì 25 maggio alle ore 8 l’accesso al punto di primo intervento è dall’ingresso principale (piano rampa e terra del padiglione B).

Due le possibilità di accesso: per pazienti deambulanti dall’ingresso principale piano terra (raggiungibile attraverso rampa) del Padiglione B; per i non deambulanti e Pubbliche Assistenze l’ingresso è sul retro dell’edificio sempre del padiglione B piano strada con passerella.

Si ricorda che il Punto di Primo Intervento è operativo dalle 8 alle 20 tutti i giorni, festivi inclusi.

In relazione a questa attività, gli ambulatori di cardiologia territoriale sono stati temporaneamente trasferiti al primo piano del padiglione B (lato levante).

Tutte le attività si svolgeranno regolarmente senza interruzione dell’attività di risposta sanitaria di emergenza-urgenza.