Ore di fuoco per la Sampdoria, lunedì assemblea e tifosi a Corte Lambruschini: tutti gli scenari

Genova. Ore più che mai decisive per il futuro della Sampdoria. Lunedì sarà un’altra giornata caldissima: dopo la chiamata di venerdì scorso andata deserta, si terrà a Corte Lambruschini l’assemblea dei soci in seconda convocazione. I gruppi della tifoseria blucerchiata hanno dato appuntamento alle 18.00 sotto la sede per un presidio che farà seguito al corteo andato in scena prima del match col Sassuolo.

Decisivi saranno gli sviluppi dopo i fatti delle ultime ore. La bozza di accordo tra il Cda e l’asse formato da Gestio Capital e Aser Holding (rispettivamente Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani) era stata partorita nella notte tra venerdì e sabato, poi l’ufficialità è arrivata con un comunicato del club una volta poste tutte le firme necessarie sull’accordo preliminare.

Ma era impossibile fare i conti senza l’oste, cioè il proprietario Massimo Ferrero. In una nota diffusa in tarda serata, il suo avvocato Pieremilio Sammarco ha fatto sapere che “né la proprietà e nemmeno il trustee hanno ricevuto la proposta di acquisto delle azioni da parte delle predette società o da altre, giacché nessuno si è realmente manifestato nei loro confronti“, sostenendo che “inoltre il consiglio di amministrazione non può in alcun modo impegnare la proprietà o il trustee, né può sostituirsi ad essi per decisioni sull’aumento di capitale che competono esclusivamente all’assemblea dei soci” e minacciando “immediate iniziative giudiziarie in sede civile e penale“.

In questo momento si prospettano principalmente due scenari. Il primo è quello che vede Radrizzani e Manfredi al lavoro per convincere Ferrero e Vidal ad accettare la proposta. In questo caso l’assemblea potrebbe essere lasciata aperta, in modo da permettere che la trattativa possa concludersi con successo per poi deliberare l’atteso aumento di capitale necessario per scongiurare il tracollo. La prima scadenza che incombe è quella del 30 maggio, data entro cui andrà saldato il primo trimestre degli stipendi federali per evitare una penalizzazione di quattro punti nel prossimo campionato di Serie B.

Il secondo scenario vedrebbe il ricorso a uno strumento contemplato dalla normativa vigente, quello dell’aumento forzoso di capitale. L’istanza dovrebbe essere avanzata al tribunale da un azionista di minoranza (verosimilmente Across) e sarebbe valida anche in assenza o con la contrarietà di Ferrero. In questo modo Radrizzani-Manfredi tenterebbero una scalata ai danni dell’attuale proprietà, che tuttavia darà prevedibilmente vita a una serie di azioni legali col rischio di compromettere l’efficacia stessa dell’operazione. Insomma, in mancanza di accordi si andrebbe al braccio di ferro.

Intanto oggi Vidal avrebbe avuto contatti con gli uomini di Andrea Radrizzani e Matteo Manfrediò. Da quanto si apprende Ferrero pretende 35 milioni, la coppia di finanzieri pare essere arrivata a 32. La somma serve al patron della Sampdoria per soddisfare le richieste del tribunale per i concordati che l’imprenditore ha in corso.