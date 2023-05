Ordigno bellico sulla ferrovia a Brignole: chiuso al traffico tunnel di via Canevari

Aggiornamento ore 17.14 – Su richiesta dei Vigili del Fuoco sono interrotti 6 binari di Genova Brignole e rimangono operati solo 4 binari (1,2,3 e il binario tronco) con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Aggiornamento ore 17.00 – Emergono i primi dettagli. L’ordigno è stato ritrovato all’interno del cantiere del nodo ferroviario

Aggiornamento ore 16.50 – Modificate le linee Amt che passano sotto il tunnel, chiusa la metropolitana che ferma a San Giorgio. Il servizio è regolare sulla tratta Brin – San Giorgio, mentre sulla tratta San Giorgio – De Ferrari è effettuato con treno navetta su binario unico

Genova. Un ordigno bellico è stato ritrovato questo pomeriggio sulla sede ferroviari a Brignole. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno chiuso il tunnel di via Canevari a per sicurezza.

Tutta la macchina della sicurezza è stata attivata: sul posto sono arrivati gli artificieri e si sta valutando la situazione per capire come intervenire in base alla tipologia di ordigno ritrovato, ancora in fase di chiarimento.

Disagi per il traffico, con la circolazione del tunnel ovviamente sospesa: la polizia locale sta gestendo la viabilità ma come prevedibile la situazione viari è molto complicata.

Notizia in aggiornamento