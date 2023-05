Operaio morì schiacciato dai tubi alla Sigemi di San Quirico: per la procura fu colpa del vento, chiesta l’archiviazione

Genova. Non si sarebbero responsabilità per la morte di Carlo Manca, l’operaio di 48 anni originario della Sardegna, morto il 10 novembre del 2021 mentre stava effettuando un intervento all’interno dello stabilimento Sigemi, azienda di stoccaggio di olii minerali con sede a San Quirico in Valpolcevera.

Manca era dipendente della ditta Cosmin che ha sede a Capoterra in provincia di Cagliari, dove l’operaio viveva. Il 48enne era morto dopo essere stato schiacciato da alcuni tubi. Aveva il casco, ma colpito alla testa era comunque deceduto sul colpo.

Le indagini prima coordinate dal pm Stefano Puppo e poi dalla collega Ariana Ciavattini, sono state condotte dalla Asl che, nella relazione conclusiva inviata alla Procura ha escluso la responsabilità di terzi. I tecnici della As3 non hanno rilevato alcuna irregolarità nel cantiere. L’operaio era adeguatamente formato dalla sua azienda e nessuna responsabilità avrebbe avuto il datore di lavoro o il capocantiere. Secondo la Asl potrebbe essere stato il vento, che quel giorno soffiava molto forte, a smuovere la braga dei tubi che si trovavano a un altezza di circa un metro.

Sul luogo dell’infortunio mortale era stato trovato fra l’altro un pacchetto di sigarette e gli investigato non escludono che l’operaio si fosse chinato a riprendere proprio nel momento in cui i tubi sono crollati. Una tragica fatalità quindi, da cui la richiesta di archiviazione.

I famigliari di Manca però, che ha lasciato una moglie e due figlie, ha presentato opposizione alla richiesta e ora sarà il gip a dover decidere se archiviare o chiedere ulteriori indagini.