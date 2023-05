Omicidio nella notte a Savona, donna di 28 anni uccisa da un colpo di pistola alla testa

Savona. Tragedia a Savona, dove questa notte una donna di 28 anni ha perso la vita a causa di un colpo di pistola alla testa.

Secondo quanto accertato, intorno alle 2 di stanotte una persona avrebbe contattato il Nue dichiarando di aver sparato ad una donna per strada in piazza delle Nazioni.

Immediatamente sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Oro di Albissola, l’automedica del 118 e la Polizia di Stato.

Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare ed è deceduta sul posto. L’aggressore è stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. In mattina a Savona la conferenza stampa con i dettagli.