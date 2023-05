Omaggio ai combattenti stranieri per la Liberazione d’Italia

Genova. Domani, sabato 13 maggio, alle ore 10, presso il campo Caduti Partigiani del cimitero monumentale di Staglieno, si terrà una cerimonia in omaggio dei combattenti stranieri per la Liberazione d’Italia.

Interverranno l’assessore comunale Matteo Campora e il coordinatore del Comitato Scientifico ILSREC Paolo Battifora che terrà l’orazione commemorativa.

L’offensiva alleata del 9 aprile 1945 dopo la stasi dei mesi invernali segna, per quanto riguarda la guerra del terzo Reich in Italia, l’epilogo che si concreterà il successivo 9 maggio con la fine in Europa della seconda guerra mondiale, un’immane tragedia che ha provocato sessanta milioni di morti ed enormi distruzioni. I tedeschi, posizionati sulla Linea Gotica, vengono travolti e messi in fuga dall’avanzata della V Armata statunitense e dell’VIII Armata britannica, il cui attacco è coadiuvato dall’azione delle forze partigiane che si preparano all’insurrezione generale. La ricorrenza della Liberazione non può andar disgiunta dal ricordo dei tanti militari alleati che sacrificarono la vita per il nostro Paese e di quei combattenti russi e di altre nazionalità che, fuggiti dalla prigionia tedesca, si unirono alla Resistenza italiana versando il loro sangue per gli ideali di giustizia e libertà.