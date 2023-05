Olimpiadi di Crescere Bene, luci e colori a De Ferrari per l’evento con le scuole a Palazzo Ducale

Genova. Questa sera il maxischermo del Palazzo della Regione Liguria e la fontana di piazza De Ferrari si illuminano di fucsia e azzurro per presentare le Olimpiadi di ‘Crescere Bene’, l’iniziativa pensata per promuovere tra i più giovani una corretta cultura ecologica. L’evento, un progetto interamente ideato e organizzato dall’agenzia di comunicazione Blue Lime, inizierà domani mattina in piazza De Ferrari alle ore 9.30 e durerà fino alle 13, con un saluto iniziale delle autorità e degli organizzatori. Saranno presenti l’assessore alla Scuola di Regione Liguria, l’assessore alla Scuola del Comune di Genova, il Referente Educazione alla Salute dell’Ufficio Scolastico Regionale Roberto Galuffo e alcuni rappresentanti dei partner privati coinvolti.

L’iniziativa, che gode del patrocinio di Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale e Comune di Genova, è inserita all’interno del progetto formativo di Alisa per l’anno scolastico 2022/2023 e può contare sull’appoggio di diversi partner privati. Complessivamente ha coinvolto oltre 30 classi di istituti da tutta la Liguria, per un totale di circa 600 alunni.

“Con un grande lavoro congiunto siamo riusciti a portare nella ‘nostra’ magnifica piazza De Ferrari le Olimpiadi conclusive del progetto educational ‘Crescere bene’ – dichiara l’assessore regionale alla Scuola – Un’iniziativa che fin da subito ho preso a cuore poiché si pone il lodevole obiettivo di insegnare a tanti giovani studenti fondamentali nozioni su ambiente, alimentazione e tutela del mare attraverso lo sport, il gioco, ma anche la sana competizione. Regione Liguria è lieta di patrocinare questo tipo di appuntamenti, con un atto conclusivo davvero spettacolare che animerà il cuore pulsante della città di Genova”.

“Crescere Bene è un progetto educational, nato e sviluppatosi da un’idea di Cristina Silletti, art director di Blue Lime. Ci siamo chiesti come riuscire ad interagire con i bambini della fascia di età 8/12 anni per parlare di argomenti importanti come l’alimentazione, l’ambiente e lo sport, che li riguardano già da ora. I ragazzi sono il presente e il futuro, non possiamo aspettare che crescano per aiutarli a comprendere quanto questi aspetti della vita si intersecano tra di loro – commenta Diego Vigne business manager di Blue Lime -. Vogliamo accompagnarli alla scoperta di quanto è bello prendersi cura di sé stessi e del pianeta che viviamo. La nostra soddisfazione è vedere l’entusiasmo nell’affrontare le sfide e nel mettersi in gioco”.

Cinque le classi finaliste che si sono contraddistinte per i risultati ottenuti nella prima parte del progetto, dedicato a una serie di laboratori e quiz online, pronte a sfidarsi con giochi legati a quattro macro-tematiche: alimentazione, salute, ambiente e protezione del mare.

