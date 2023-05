Ocean Race, Pd: “Rischio naufragio per i conti di Tursi. Bucci risponda”

Genova. “Su Ocean Race – l’evento che sembra assorbire l’interesse di tutta la giunta e in particolare del sindaco Bucci – e soprattutto su quanti impegni finanziari comporti ospitare la tappa finale della sfida velica, da tempo – come gruppo consiliare del Partito Democratico – abbiamo chiesto e sollecitato chiarimenti precisi, tra i quali una commissione ad hoc fin ora mai calendarizzata. Ma alle nostre interrogazioni e richieste di commissione consiliare non è ancora stata data alcuna risposta, né in precedenza né adesso che siamo a meno di un mese dall’inizio degli eventi collaterali”.

Così inizia il comunicato stampa il gruppo del Partito Democratico presente in Consiglio comunale, e che chiede al primo cittadino di fare chiarezza sui conti della grande e attesa manifestazione velistica: “Una situazione grave che abbiamo denunciato più volte: tanto più quando da notizie di stampa si apprende che la ricerca degli sponsor è ancora in corso, mentre i contributi statali sarebbero “consistenti” ma, alla fine di tutto, il Comune sarebbe pronto “a mettere una quota””.

“Proprio questo è il problema: su un costo di 12 milioni di euro, quanto dovrà pagare Tursi? E dove si andranno a trovare questi soldi, visto che è ormai evidente che gli sponsor – in gran parte istituzionali – non basteranno? – si chiedono i consiglieri dem – Lo avevamo denunciato, lo sollecitiamo ancora: chiediamo che si possa discutere in Sala Rossa, definitivamente e con gli elenchi alla mano degli sponsor e dei costi ancora da coprire, magari a danno del taglio o della riduzione di servizi ai cittadini. Il Partito Democratico depositerà una richiesta di Consiglio Monotematico sulla questione.

“Non vorremmo – concludono – caro sindaco Bucci, che l’Ocean Race fosse un naufragio tale per le casse comunali da suscitare l’interesse della Corte dei Conti”.