Ocean Race, critico il comitato parenti vittime Ponte Morandi: “Tra gli sponsor società di Autostrade”

Genova. “Con dispiacere abbiamo avuto notizia che la società Telepass è sponsor di una regata che si terrà nei prossimi giorni a Genova, la società è controllata da Mundys, la “nuova” finanziaria della famiglia Benetton, ricordiamo che tramite questa finanziaria la famiglia è stata azionista di maggioranza in Autostrade per l’Italia, concessionaria privata, gestore del Ponte Morandi al momento del crollo”. Così il comitato dei familiari delle vittime del Ponte Morandi, commentando gli articoli sugli sponsor della regata The Ocean Race. Tra le società del gruppo Autostrade, oltre a Telepass, c’è anche Free to X.

“Forse per qualcuno il tempo è passato – scrive Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi – e l’acqua sembra aver lavato le macchie ma purtroppo per noi non si può e non si potrà mai dimenticare quanto avvenuto, questi azionisti forse dovrebbero molto più di una sponsorizzazione, per tentare di curare le ferite, ci auguriamo però che abbiano il buon gusto (che in quasi cinque anni è sempre mancato) di non tappezzare l’evento con il loro logo, per rispetto del dolore bruciante nei nostri cuori e nel cuore della città”.

“Auspichiamo che i nostri sinceri pensieri non siano strumentalizzati politicamente perché sarebbe oltremodo meschino, con pacatezza e dignità portiamo sempre avanti le nostre idee, che a volte piacciano agli uni e che a volte piacciano agli altri, il dibattito politico lo lasciamo a chi ha le competenze e lo deve portare avanti nel contradditorio e negli interessi democratici, la nostra è solo una riflessione che chiediamo ad ognuno di voi di fare nel proprio intimo”, conclude Possetti.