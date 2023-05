Nuovo Galliera, il Cda dell’ospedale tira dritto: “È indispensabile per assicurare l’assistenza”

Genova. Il consiglio di amministrazione dell’ospedale Galliera, riunitosi nel pomeriggio, pur nell’attesa della definizione del contenzioso promosso da Italia Nostra contro gli atti di approvazione del progetto, ribadisce comunque la volontà d’intraprendere tutte le azioni finalizzate a consentire la realizzazione del nuovo ospedale, ritenuto indispensabile per assicurare la qualità e la continuità dell’assistenza sul territorio, tenuto anche conto che il Galliera è un ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, parte integrante del piano sociosanitario regionale”.

È quanto comunica in una nota la direzione dell’ospedale dopo la notizia che anche la seconda gara per l’affidamento dei lavori si è conclusa con un nulla di fatto. Il Cda, si legge, “ha preso atto del provvedimento del direttore generale, con il quale si è accertato che la gara per la realizzazione del nuovo ospedale debba ritenersi non utilmente esperita e il relativo procedimento concluso senza possibilità di assegnazione, per intervenuta scadenza della validità dell’offerta della ditta partecipante”.

La gara per il primo lotto, dopo il primo passo falso, era stata bandita in origine a dicembre 2021 con scadenza per la presentazione delle offerte l’11 aprile. Il termine è stato prorogato più volte, con l’aggiunta di 32 milioni extra da parte dalla Regione, nella speranza che qualcuno si facesse avanti. E così è stato: al 28 luglio 2022 risultava pervenuta un’unica offerta, quella del consorzio stabile Unimed. In agosto è stata nominata la commissione aggiudicatrice.

Nel frattempo, però, il Consiglio di Stato ha trasmesso un parere interlocutorio sul ricorso straordinario di Italia Nostra che aveva impugnato la riapprovazione del progetto definitivo del nuovo Galliera, chiedendo al ministero delle Infrastrutture ulteriori approfondimenti. Adempimenti istruttori che – come comunicato dall’ospedale al consorzio – andavano “ben al di là del termine di efficacia” dell’offerta, già prorogata di ulteriori 75 giorni.

Termine di efficacia che intanto è scaduto lo scorso 9 aprile. Da qui la presa d’atto dell’inefficacia di tutti i provvedimenti precedenti e la necessità di ripartire con una nuova gara per la terza volta.