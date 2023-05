Nuovo forno crematorio a Staglieno, respinto il ricorso di Altair: il progetto prosegue

Genova. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha respinto in toto il ricorso presentato dalla cordata di imprese guidata dalla Altair srl riguardo l’assegnazione del project financing relativo alla costruzione di un nuovo impianto crematorio a Staglieno.

La sentenza del Tar ha di fatto respinto tutti i cinque punti su cui si fondava il ricorso che eccepiva l’affidamento alla raggruppamento di imprese concorrente sulla base di presunte irregolarità nella formazione della cordata stessa e nella presenza di figure professionali non previste, secondo il ricorrente, dalla legge in materia.

Secondo i giudici della prima sezione, quindi, la determinazione dirigenziale che ha affidato alla cordata guidata dalla azienda di Sondrio quindi non può essere annullata, e viene quindi confermata come valida. Chiuso il bando per la progettazione a dicembre, in prima battuta era arrivata l’aggiudicazione alla RTI Altair Funeral di Bologna, che aveva presentato un’offerta giudicata vincente dalla commissione predisposta. Una proposta che aveva superato quella del RTI Crezza – Tempio Crematorio Lombardo srl e Schena Servizi, che lo scorso febbraio aveva fatto pervenire all’amministrazione civica una bozza progettuale per l’affidamento della costruzione e della concessione dell’impianto, dando il via alle procedure.

Come previsto dal bando, però, la Rti Crezza ha esercitato il diritto di prelazione, essendo la proponente del progetto, adeguando l’offerta di ribasso proposto dalla cordata concorrente del valore del 5% rispetto al preventivo stimato di 6,5 milioni di euro per una concessione di utilizzo di 23 anni che potrebbe fruttare circa 52 milioni di ricavi stimati per un impianto capace di cremare 4500 salme all’anno.

Questo passaggio, quindi, potrebbe dare il via ai lavori di costruzione del nuovo impianto, la cui costruzione è fortemente contestata da residenti e comitati della Val Bisagno, che lo ritengono essere troppo impattante per la salute di chi vive a Staglieno e sovradimensionato per le esigenze della città. Lo scorso 19 aprile hanno quindi depositato un esposto presso la procura di Genova per “per delitti contro l’ambiente”.