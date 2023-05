Nuovo crematorio a Staglieno, il Pd attacca: “Toti e Bucci mettono a rischio la nostra salute”

Genova. Non si ferma la polemica attorno al progetto del nuovo impianto crematorio di Staglieno, il cui iter progettuale in questi giorni ha svoltato, superando l’ostacolo del ricorso al Tar presentato dalla cordata uscita non vincente per l’aggiudicazione della gara di costruzione e concessione. In queste ore il Partito Democratico ha lanciato una campagna di informazione per contrastare questa decisione: “Toti e Bucci mettono a rischio la nostra salute”.

A spiegare l’iniziativa Roberto Zattini, consigliere dem presso il Municipio Media Val Bisagno: “Abbiamo iniziato un volantinaggio nelle strade e porta a porta per far conoscere questo progetto – spiega – perchè quello che potrebbe succedere a Staglieno potrebbe cambiare realmente la vita e la salute dei cittadini di tutta la Val Bisagno. L’impianto è stato pensato per bruciare anche bare di zinco, e i fumi saranno sparsi per il territorio. Un’altra servitù per questi quartieri che viene calata dall’alto senza ascoltare i cittadini e che porterà solamente disagi e inquinamento, visto anche la quantità di traffico anche pesante che richiamerà”.

Ma non solo: “In questi giorni si parla molto di Skymetro e Assi di Forza ma questo progetto sarà quello più impattante per la salute dei cittadini – continua Zattini, consigliere e residente – Il progetto è stato scritto per fare business, con un capacità industriale sovradimensionata per le esigenze della città me che tratterà anche salme da altre regioni. Per questo motivo hanno non si è aspettata la legge regionale in materia, che la giunta Toti non ha avuto fretta di definire”. In questi giorni il consigliere insieme ad altri attivisti del partito girerà per i quartieri distribuendo volantini informativi.

“Visto l’esito della sentenza del Tar che non ferma le procedure per la realizzazione dell’inceneritore – aggiunge Lorenzo Passadore, capogruppo del partito in consiglio municipale – il Coordinameto PD Media ValBisagno lancia un’azione di sensibilizzazione a tutti i cittadini con un casettaggio mirato a Staglieno e volantinaggi per informare gli abitanti della Vallata delle gravi conseguenze per la salute. Sul volantino compare la scritta “NO Forno Crematorio” ma in realtà si tratta di un vero e proprio inceneritore come si evince dalla sentenza della Cassazione. Non ci fermeremo alla sola informazione: presenteremo, di comune accordo con il resto della Minoranza in Municipio 4 Media Valbisagno una mozione nel merito. Aggiugiamo che l’attuale amministrazione regionale e comunale da una parte cerca di convincere i cittadini che i 4 Assi di Forza e lo SkyMetro ridurranno l’inquinamento, dall’altra aumenta l’apporto di fattori inquinanti: più cremazioni e più mezzi pesanti che trasportano salme da tutto il nord Italia“.