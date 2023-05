Nuova diga, tutti i cassoni a Vado Ligure? Il ministero sblocca l’iter: “Il via libera spetta alla Regione”

Genova. Un altro passo avanti verso il trasloco completo della futura “fabbrica dei cassoni” della nuova diga del porto di Genova da Pra’ a Vado Ligure, come auspicato dai comitati del Ponente e come promesso dal viceministro Edoardo Rixi durante l’ultimo consiglio municipale monotematico sul tema.

“Poco fa il ministero dell’Ambiente ha confermato la competenza regionale per lo screening di Via per la nuova localizzazione della produzione dei cassoni a Vado, che adesso è soggetta a procedura di Via del dipartimento ambiente della Regione e che si concluderà nei prossimi 60 giorni – ha spiegato il presidente ligure Giovanni Toti a margine della firma del protocollo di intesa sulle opere compensative per il Comune di Vado Ligure -. Trattandosi di una localizzazione già prevista dallo screening di Via precedente per la stessa opera e trattandosi dello stesso manufatto, tendo a dire che avrà gli stessi esiti, ma la pratica amministrativa dovrà fare il suo corso”.

In altre parole il ragionamento è questo: siccome la procedura di valutazione di impatto ambientale per la fabbrica dei cassoni già realizzata a Vado Ligure era già stata superata con esito positivo, e siccome l’attuale procedura è relativa alla stessa opera, si prevede che non ci saranno ulteriori ostacoli.

Questo significa che tutti i cassoni verranno prodotti a Vado? “Auspicabilmente sì – risponde il governatore -. Ovviamente la prudenza dell’Autorità portuale è quanto mai opportuna. Nel piano di cantiere della diga si inserisce lo stabilimento produttivo di Vado, cosa che non era. Resta lo stabilimento di Pra’ che contiamo di non dover usare, ma siccome si tratta di un’opera che deve essere conclusa nei tempi del collegato Draghi al Pnrr, quindi entro il 2026, e poiché gli imprevisti sono dietro l’angolo, resta nel piano di cantiere. La programmazione prevede che i cassoni si facciano interamente a Vado, dopodiché, se ci saranno imprevisti, li valuteremo al momento e nessuno dei siti produttivi viene escluso”.

Il presidente del porto, Paolo Emilio Signorini, ribadisce la linea della cautela: “Quando avremo entrambe le autorizzazioni ambientali (quella di Pra’ già la abbiamo, quella di Vado la attendiamo) saremo in grado di fare una pianificazione puntuale della produzione dei cassoni”. Eppure il viceministro Rixi non aveva usato il condizionale di fronte ai cittadini del Ponente. “Devo dire che il tema non mi appassiona, lo trovo di terza, quarta importanza rispetto alle difficoltà dell’opera. L’obiettivo molto corretto del viceministro di rendere compatibili le sofferenze accumulate a Pra’ minimizzando al massimo la produzione dei cassoni là e facendoli a Vado è il motivo per cui siamo oggi qui, ma aspettiamo di avere le autorizzazioni altrimenti parliamo a vanvera“.

Edoardo Rixi era presente anche oggi alla conferenza stampa in videocollegamento: “Una giornata che mette fine alle polemiche e dà nuovo impulso ai cantieri della diga di Genova – ha commentato -. Con il via libera del ministero dell’ambiente siamo in grado di mantenere tutte le tempistiche che qualcuno metteva in discussione. Contaminare tutte le aree portuali è uno strumento efficace per migliorare le infrastrutture e non creare colli di bottiglia anche in ottica di altre cantierizzazioni che ci saranno a Genova. Dobbiamo evitare di fare come in passato: quando si operava in porto non si considerava l’area in cui si andava a operare”.

Vado è dunque disposta a realizzare sul proprio territorio i cassoni della diga di Genova anche in virtù del fatto che la città già dispone di un impianto, chiamato Dario. Questo impianto, come ricorda la sindaca Monica Giuliano, ha permesso di realizzare “dal 2015 la piattaforma e sta realizzando i cassoni per la diga di Vado. È un impianto che non ha creato alcun tipo di problema. Quando ci sono conflittualità col territorio è giusto ragionare in termini comprensoriali, ma ritengo non sia un problema trovare una collocazione diversa per un impianto che serve alla città di Genova”.

Ma per costruire i cassoni della diga di Genova a Vado è necessario che la città savonese “abbia garanzie, sull’impianto ma soprattutto sulla logistica. L’impianto noi oggi lo abbiamo, ma dobbiamo capire come implementarlo; per quanto riguarda invece la logistica, occorre capire se la movimentazione verrà fatta esclusivamente via mare, cosa che per noi va benissimo ma deve essere specificato”.