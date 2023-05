Nuova diga, Traversi (M5s): “Chiesta urgentemente l’audizione di Signorini”

Roma. “In relazione alle notizie sulle criticità progettuali e alla sentenza del Tar Liguria inerente all’appalto della diga foranea di Genova, abbiamo chiesto urgentemente l’audizione del presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e commissario straordinario per l’opera, Paolo Emilio Signorini”. Così in una nota i deputati M5S in Commissione trasporti.

“Che la partita sia aperta, come detto nei giorni scorsi dallo stesso Signorini, ci conforta, così come ci conforta che lo stesso presidente dell’Adsp dichiari che non vi è alcuna intenzione di nascondersi dietro le tutele del Pnrr”, aggiunge il deputato M5S Roberto Traversi.

“Bene, se è vero che è stato fatto tutto con cura, come dichiarato pochi giorni fa alla stampa, venga allora a riferire in Commissione nell’interesse dei cittadini e della trasparenza”, conclude.