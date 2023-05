Nuova diga, sarà Rina a seguire il Project management consulting della grande opera

Genova. E’ stata Rina ad aggiudicarsi l’appalto per il Project Management Consulting (PMC), Construction Supervision, Health & Safety, Quality Assurance e supporto tecnico all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel progetto di realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova.

“In particolare – spiega Ugo Salerno, presidente e ad – la società seguirà tutte le fasi di sviluppo dell’opera coordinando le attività dei soggetti coinvolti e fornendo loro supporto tecnico, organizzativo e operativo per tutto il ciclo di vita del progetto. Le esperienze che abbiamo accumulato negli anni saranno fondamentali, così come quelle maturate in questo stesso territorio durante lo svolgimento del Project Management Consulting di un progetto importante e complesso quale il Ponte Genova San Giorgio”.

Il ruolo del Project Manager Consultant (PMC) è quello di supportare il committente affinché i requisiti dell’opera (la qualità tecnica, il rispetto delle tempistiche, la qualità del costruito, la coerenza tra il progetto e la costruzione, e la sicurezza) siano pienamente soddisfatti. Il PMC si occupa di sostenere il cliente su tutti gli aspetti tecnici, manageriali, legali, amministrativi e finanziari legati all’opera, intrattenendo quindi un rapporto continuativo con tutti gli stakeholder, tra cui le autorità e gli organi governativi.