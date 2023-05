Nuova diga, pienone al convegno organizzato dai comitati ma Signorini declina l’invito

Genova. Sala gremita al teatro Modena di Sampierdarena per il convegno organizzato dai comitati del Ponente sulla nuova diga foranea del porto di Genova, una delle principali opere finanziate dal Pnrr in Italia, i cui lavori sono iniziati la settimana scorsa e proseguono nonostante la sentenza del Tar che ha annullato l’affidamento al consorzio PerGenova Breakwater guidato da WeBuild. Assenti, benché invitati, il presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini e l’assessore comunale al Porto Francesco Maresca.

Il principale esperto invitato a parlare è stato Piero Silva, ingegnere idraulico e professore universitario che aveva già ampiamente criticato l’opera, secondo cui “i tempi di costruzione saranno attorno ai 14 anni, non certo gli annunciati 3 e mezzo. I costi supereranno i 2 miliardi” rispetto al miliardo e 300 milioni preventivato.

Per l’esperto il rischio maggiore è quello geotecnico perché parte dell’opera supera “il limite oltre il quale la consolidazione del fondale argilloso marino è considerata incontrollabile, quindi non sicura”. Secondo Silva “la diga dovrebbe essere fondata su 10-15 metri di strato limo-argilloso inconsistente. Il progetto prevede una consolidazione con colonne di ghiaia, ma non sono fattibili a profondità superiori a 35 metri”, mentre l’attuale progetto prevede di arrivare a 50 metri.

In base all’analisi dell’ingegnere sarà solo una piccola parte del porto a beneficiare della nuova diga, pari a 1,7 chilometri di banchina, attualmente in concessione a Spinelli e Msc (Gpt, Rinfuse e Bettolo). Le grandi navi sarebbero escluse nella parte a Ponente a causa dei vincoli aeroportuali. Inoltre il nuovo canale “non può essere utilizzato dalle grandi navi da crociera e portacontainer per calata sanità” e l’opera è quindi “inutile per tutte le grandi navi del porto antico” visto che la manovra di entrata e uscita sarebbe “lunga, complicata e mai testata nelle simulazioni di navigazione”. Il beneficio in termini di traffici sarebbe stimato in un aumento del 10% del traffico container.

Silva mette sul tavolo due alternative su un fondale più basso: “la prima a una profondità fino a 20 metri offrirebbe un diametro di 700 metri per la manovra delle navi, la seconda a 30 metri offrirebbe un diametro di 800 metri. La seconda ipotesi consentirebbe di utilizzare il lato interno della nuova diga per il traffico di rinfuse liquide”.