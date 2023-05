Nuova diga, la Lista Toti: “Il Pd gufa ma gli è andata male, il pronunciamento del Tar non basta”

Genova. “Che la realizzazione della diga di Genova non piacesse al Pd era già palese da tempo. Ogni volta si trova un argomento per cercare di fare apparire l’infrastruttura più grande d’Europa come un errore, esagerata, addirittura penalizzante. E poco conta se tutti la elogino insieme al modello Genova che si vorrebbe applicare in tutta Italia”. Così la Lista Toti dopo l’annullamento dell’aggiudicazione della gara per la nuova diga decisa dal Tar della Liguria.

“Oggi, con il nuovo attacco riferito alla sentenza del Tar, sorge il dubbio che sia più che altro uno scongiuro il fatto che non si riesca a completare il progetto: perché la buona riuscita dimostrerebbe l’immobilità dei tanti anni di governo della sinistra? Oppure perché fare opposizione per loro è che a prescindere tutto ciò che fa il centrodestra sia da demonizzare e poco importa se fa bene al territorio?”, si chiede la Lista Toti.

“Resta da sperare sia complice un altro luogo comune genovese ripreso con tanto successo dal comico Di Marco i foresti non li vogliamo… Solo che detto da loro, non fa ridere e soprattutto, se venissero ascoltati, non farebbe crescere la città a livello occupazionale, logistico, turistico e conseguentemente economico”.

“Per fortuna, ancora una volta, le loro speranze di ridimensionamento territoriale non si concretizzeranno, un po’ come la possibilità di riuscire per una volta a dire qualcosa di corretto soprattutto a livello normativo: il cantiere andrà avanti perché il pronunciamento del Tar non basta a sostenere le gufate”, conclude la nota.