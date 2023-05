Nuova diga, il ministro Salvini: “Grazie all’Italia dei sì che riporta Genova al centro del mondo”

Genova. “Grazie all’Italia del sì che è in questa sala. Ringrazio chi senza colore politico e ideologia porta Genova al centro del mondo. Era già il centro del mondo, qui sono nate le banche e il calcio”. Con queste parole Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, ha esordito alla cerimonia per l’avvio dei lavori della nuova diga del porto di Genova a Palazzo San Giorgio. Con lui Bucci, Toti, Rixi e Signorini hanno schiacciato tutti insieme il pulsante rosso che simbolicamente ha dato il via alla prima gettata di ghiaia, una sorta di posa della prima pietra.

Niente domande da parte dei giornalisti: il ministro Salvini, al termine della cerimonia, ha raggiunto il luogo designato per il punto stampa al Mandraccio, ma qui l’unico evento a favore di telecamera è stato il lancio dei “cassoni volanti” sorretti da palloni aerostatici, uno dei tanti modi per celebrare la partenza dell’opera in città.

“Penso che l’Italia possa essere la prima in Europa. Qualcuno dice: ‘Non c’è un esempio simile di diga, perché la facciamo in Italia’. Questo è il Paese dove si osa, dove si crea. Abbiamo gli ingegneri migliori al mondo. Ovviamente non servono gli spot: la diga è parte di un sistema”, ha aggiunto Salvini dal palco sottolineando l’importanza di “fare squadra” e salutando “Paola (De Micheli) che è stata protagonista di questa cavalcata”.

“Tutto andrà bene? Faremo il possibile, siamo nelle mani del buon Dio”, allarga le braccia Salvini. Che poi torna sulle polemiche e alle critiche su costi e fattibilità tecnica dell’infrastruttura. “Siccome i professionisti del no sono bravi a farsi ascoltare perché qualunque proposta non va bene per ideologia – ha detto il ministro – ho bisogno che la maggioranza silenziosa dei sì che vuole sviluppo, bellezza e ricchezza si faccia sentire. Conto che stamattina cominci un movimento culturale, a prescindere dai partiti, che pretenda dei sì. Le opere pubbliche servono perché va bene il turismo, la cultura, la focaccia, ma senza industria e sviluppo non si va da nessuna parte“.

Quindi il parallelo col progetto del ponte sullo Stretto: “Ci sono alcuni che contestano la diga, il ponte, la Tav. Se sto spendendo 23 miliardi di denaro pubblico per velocizzare il treno tra Palermo e Messina e tra Salerno e Reggio e ho quei tre chilometri di buco perdo due ore. Non sono miliardi ben investiti se non faccio correre quel treno. Quello è il ponte dell’Italia e dell’Europa, sarà un modello di ingegneria, bellezza e ricchezza a livello europeo”.

All’esterno di Palazzo San Giorgio Salvini è stato prima fischiato e poi applaudito dai lavoratori precari della Culmv. Una delegazione di loro ha poi incontrato il ministro a margine dell’evento. “Ci diamo una settimana di tempo per capire se possiamo risolvere il problema”, ha detto Salvini stringendo le mani ai lavoratori in presidio.