Nuova diga, il ministero vuole demolire tutta quella vecchia: “Via i vincoli della Soprintendenza”

Genova. “L’attuale diga non può restare dov’è ma deve essere demolita. Non ha senso spendere soldi per aumentare lo specchio portuale per poi trovarci una diga in mezzo”. Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture, torna a battere chiodo su quello che rischia di essere un handicap per la monumentale opera destinata a rivoluzionare il porto di Genova. C’è infatti una piccola porzione dell’attuale struttura, circa 400 metri dalla Foce alle riparazioni navali, che è vincolata dalla Soprintendenza in ragione della sua importanza storica.

“Su questo deve essere fatta una riflessione da parte di tutti: sull’importanza di avere il primo porto del Paese e sul fatto che l’attuale diga non è un monumento storico ma una diga, e nella storia le dighe si sono sempre demolite – incalza oggi Rixi a margine del Mare Global Forum a Palazzo Tursi -. Io sarei per rimuovere tutti i vincoli e per riutilizzare il materiale in parte anche per la nuova diga, semplificando i lavori, risparmiando terreno e territorio e decongestionando il traffico. Questa è un’ipotesi razionale, ogni tanto il nostro Paese non lo è, purtroppo”.

Il mantenimento della porzione di diga all’imbocco del porto storico è alla base della creazione di due accessi distinti nel progetto definitivo, uno (quello vecchio) riservato a navi passeggeri e unità da diporto e l’altro (quello nuovo) sfruttabile in teoria da tutte le navi comprese le mega portacontainer. D’altra parte quello “spartitraffico” obbligato riduce le possibilità di manovra per traghetti e navi da crociera e potrebbe rappresentare un freno anche alle ambizioni di espansione delle riparazioni navali, esclusa l’ipotesi di un loro trasferimento verso ponente.

Intanto, vincoli storici a parte, le antenne dei cittadini restano puntate sulla questione cassoni. Nel consiglio municipale monotematico della settimana scorsa il presidente Paolo Emilio Signorini lasciava aperta la possibilità di costruirne a Pra’ 15 su 93, “non più alti di 16 metri”, a differenza di Rixi che si è impegnato a nome del ministero a farli tutti altrove (cioè a Vado Ligure), strappando gli applausi dei comitati.

Oggi l’orientamento da parte del viceministro sembra confermato: “Stiamo aspettando il via libera da parte del ministero dell’Ambiente. Su questo non c’è ombra di dubbio: per le aziende, per la velocità di realizzazione dell’opera sarebbe meglio realizzare tutto in un unico luogo già oggi attrezzato come cantiere e ciò ridurrebbe i tempi e i costi. L’altra finalizzazione è che potremmo diversificare anche altre aree nel caso servissero, ma dobbiamo evitare di creare congestioni e colli di bottiglia”. Il riferimento è alla sovrapposizione di più cantieri a Genova.

L’idea, quindi, resta quella di concentrare la produzione a Vado. “Dobbiamo evitare di far pensare che la nuova diga di Genova serva solo a Genova: non è così, serve a tutto l’arco portuale dell’alto Tirreno ed è evidente che tutti hanno l’interesse e devono contribuire alla realizzazione. Credo che, anche in vista delle prossime lavorazioni su Genova (mi riferisco alla Gronda e al tunnel subportuale) dobbiamo evitare di creare colli di bottiglia durante le cantierizzazioni, quindi dividere il lavoro sui territori cercando di coinvolgere anche altre aree nello sviluppo”.

Con la sindaca di Vado Monica Giuliano accordo raggiunto? “I cassoni a Vado porteranno un’accelerazione su una serie di opere che Vado aspetta da tempo. Giuliano giustamente vuole garanzie per Vado, ma se voglio coinvolgere Vado e Savona è proprio perché in prospettiva abbiamo bisogno che il sistema sia gestito come un unico porto, quindi bisogna potenziare le opere sia a Vado sia a Savona, ad esempio con l’accelerazione delle Aurelie bis e con la realizzazione del collegamento diretto tra porto e autostrada per cui stiamo parlando con Aspi”.