Nuova Diga di Genova, oggi a Palazzo San Giorgio la cerimonia di inizio lavori

Genova. Fine dell’attesa. È arrivato il giorno del tanto discusso Diga-Day. La cerimonia di inizio lavori per la Nuova Diga di Genova, con la posa della prima pietra, avrà inizio alle ore 11, a Palazzo San Giorgio (sede dell’Autorità portuale).

Per l’occasione, saranno presenti i rappresentanti di tutte le istituzioni locali e nazionali: il sindaco Marco Bucci, il presidente della Liguria Giovanni Toti, il presidente del Porto Paolo Emilio Signorini, l’ad di WeBuild Pietro Salini, il comandante della Capitaneria di Porto Sergio Liardo. A livello nazionale presenti anche i ministri delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e il vice ministro Edoardo Rixi.

Inoltre per questo il 4 maggio Autorità portuale, costruttori, Comune e Regione oltre la classica “prima gettata” hanno programmato una serie di eventi per coinvolgere la città, che vanno dagli spettacoli di luci ai concerti dal vivo, dalle food experience alle installazioni artistiche.

Dalla tarda mattinata, in piazza De Ferrari e al porto Antico, ci saranno i “cassoni” volanti ovvero delle installazioni portate in aria da palloni aerostatici e che rappresentano il cuore della diga. A tema anche il trasporto dei cassoni, via chiatta, verso l’attuale diga foranea, con uno spettacolo di luci e suoni che, simbolicamente, riprodurrà la nuova diga. La musica finale sarà eseguita dall’orchestra del Carlo Felice. A chiudere i classici fuochi d’artificio. Per tutto il giorno tra il centro storico e il porto antico anche un percorso gastronomico con food truck e altri stand.

Quasi contemporaneamente alla cerimonia istituzionale, sono previste in mattinata anche manifestazioni di dissenso contro un progetto che non vede l’appoggio né dei comitati del Ponente genovese contrari alla realizzazione dei cassoni – per cui tanto si sono battuti nelle settimane scorse, scendendo in piazza e facendo sentire la propria voce – né da parte dei precari del porto.

La Diga di Genova – infrastruttura candidata a rivoluzionare il porto di Genova rendendolo davvero l’accesso del Mediterraneo al continente – sarà la più profonda in Europa. Da sola, prevede l’impiego di 950 milioni, di cui 600 del Pnrr, 100 milioni dalle Amministrazioni Regionale e territoriali, 250 a valere sulle risorse dell’AdSP tramite sottoscrizione di un mutuo con la BEI.

Il resto dell’epocale investimento riguarda l’accessibilità, la sostenibilità e la sinergia con la città per incrementare il livello di traffici e l’abbattimento delle emissioni: in sintesi, un piano che punta alla crescita sostenibile.

Un programma di interventi tra i più grandi mai visti per la portualità italiana, con opere all’avanguardia e di forte impatto per il futuro della competitività del sistema Italia di cui la nuova Diga di Genova sarà la punta di diamante.