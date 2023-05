Nuova diga, a Ponente il consiglio sui cassoni. I comitati in presidio: “Difendiamo il nostro mare”

Genova. È in corso a Voltri, nella sede del Municipio Ponente, il consiglio municipale monotematico sul tema della fabbrica dei cassoni per la nuova diga di Pra’. In ballo c’è il possibile spostamento totale della produzione a Vado Ligure, decisione che solleverebbe gli abitanti dalle preoccupazioni legate a quella che sarebbe l’ennesima servitù.

All’esterno una centinaio di cittadini dei comitati con alcuni striscioni: “Il Ponente difende il suo mare”, “il suo territorio e i suoi cittadini”. E poi “No cassoni, basta servitù” e “Hanno occupato la democrazia”.

Anche questa volta solo pochi cittadini sono stati ammessi nella ridotta ala della sala consiliare destinata al pubblico. I cittadini sperano che dalla seduta di oggi arrivi la conferma che saranno realizzati a Vado Ligure e non al terminal di Pra’. Pioggia, problemi di viabilità e concomitanza con la partita del Genoa hanno ridotto, almeno al momento, la presenza dei comitati rispetto all’appuntamento del gennaio scorso.

Arrivato in anticipo il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi che ha avuto un dialogo disteso con alcuni esponenti dei comitati. Attesi all’appuntamento anche il sindaco Marco Bucci insieme all’assessore Francesco Maresca, il presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, il presidente della Regione Giovanni Toti.

Oggi appare plausibile la prospettiva di concentrare l’intera produzione dei cassoni a Vado Ligure, che ospita già gli impianti di produzione per la nuova diga di quel porto. Nel centro del Ponente savonese, tuttavia, gli animi sono tutt’altro che tranquilli.

“Noi non ci tiriamo indietro, siamo dalla parte di chi cerca lo sviluppo della portualità e siamo convinti che sia necessario fare sistema con gli altri porti liguri ma abbiamo delle condizioni”, aveva detto Monica Giuliano, sindaca di Vado Ligure, alcuni giorni fa. “La prima è quella di conoscere il progetto – dice – perché, è vero, noi abbiamo già uno spazio dove viene portata avanti questa attività, uno spazio che è ben localizzato e dove si stanno costruendo i cassoni per la nostra diga (più piccoli di quelli della futura foranea, ndr), non ci siamo mai sottratti alla collaborazione, soprattutto se si tratta di portualità ligure è giusto fare sistema ed è giusto trovare soluzioni”.

I tempi stringono, però: in base al cronoprogramma della nuova diga i cassoni dovrebbero essere costruite già dalla primavera del 2024 e prima bisognerà allestire i cantieri.

Oltre alla questione dei cassoni, c’è un discorso più ampio che anima il ponente genovese. Il timore è che l’utilizzo del “dentino” per la piattaforma temporanea e accessoria al cantiere nuova diga sia in realtà la testa d’ariete per mettere in dubbio l’accordo che, nel 1999, stabiliva che il terminal portuale non sarebbe andato oltre rio San Giuliano e il Sesto Modulo.