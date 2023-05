Nuoto, 1200 atleti al Trofeo Città di Rapallo: ospite d’onore il campione del mondo Alberto Razzetti

Rapallo. Si svolgerà dal 19 al 21 maggio, presso la piscina comunale del Poggiolino la 15° edizione del Trofeo Città di Rapallo Coppa “Mp fun&sport” di nuoto. La manifestazione, visti i numeri dei partecipanti, è ormai diventata uno degli appuntamenti più importanti del calendario cittadino.

L’edizione 2023 vedrà ai blocchi di partenza della vasca esterna da 50 metri circa 1200 atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, con più di 3600 presenze gara. Ospite d’onore della rassegna il campione del mondo Alberto Razzetti.

La novità principale di quest’anno è il numero di giorni: non più due ma tre. Si parte infatti venerdì 19 per terminare la domenica 21 al pomeriggio.

Tra le società partecipanti farà il suo esordio al trofeo, la neonata SuperbaNuoto, sodalizio formato dall’unione di sette società di nuoto liguri (da Spezia ad Albenga tra cui la Rapallo Nuoto).

Lo staff della Rapallo Nuoto, ma anche alcuni genitori dei tesserati, sono già al lavoro per preparare l’impianto natatorio ma soprattutto per accogliere atleti e accompagnatori allestendo le aree esterne, il bar e garantendo ai presenti il servizio mensa di sabato e domenica.

Una tradizione che va avanti fin dalla prima edizione quando 15 anni fa, il tecnico Angelo Angiollieri e due genitori proposero al presidente della Rapallo Nuoto Alessandro Martini, allora neo eletto, di organizzare “un trofeo” di nuoto senza immaginare che tale evento potesse muovere una moltitudine così ampia di persone.

“Il Città di Rapallo – spiega Alessandro Martini – dà il via alla stagione estiva della piscina del Poggiolino. Si apre la vasca esterna, quella olimpionica da 50 metri, che consente ai nostri atleti di preparare le gare della seconda parte della stagione, che appunto sono previste in vasca lunga, ma anche di aprire alla libera balneazione per residenti e ospiti che potranno usufruire dei gonfiabili e della piscina piccola, quella poco profonda, oltre ovviamente alle postazioni con sdraio e ombrelloni a cornice. Fin dal primo anno abbiamo avuto la fortuna di avere al nostro fianco il Comune di Rapallo che ci ha sempre supportato in tutto e per tutto nel corso delle quindici edizioni e per questo lo ringrazio”.

Numerosi gli atleti di alto livello che in 15 anni il Trofeo Città di Rapallo ha ospitato, tra questi: Marco Bellotti, Ilaria Bianchi, Emiliano Brembilla, Diletta Carli, Federica Carraro, Paola Cavallino, Francesca Fresia, Alessandro Miressi, Erika Musso, Luca Pizzini, Noè Ponti, Alberto Razzetti, Ilaria Scarcella e alcune nazionali giovanili.

“Insieme al consigliere incaricato allo sport Vittorio Pellerano e agli assessori Lasinio e Aonzo, alla consigliera Ricci e ai rappresentanti della Rapallo Nuoto, abbiamo presentato questa mattina il prestigioso trofeo Città di Rapallo giunto alla 15^ edizione – afferma il sindaco Carlo Bagnasco – Un’occasione per ricordare gli importanti investimenti sul centro natatorio comunale di circa 2,5 milioni di euro con un fondamentale contributo di Regione Liguria che ha stanziato circa il 70% dell’importo per la realizzazione dei lavori che prenderanno il via in autunno”.