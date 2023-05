Netafim Bogliasco, altri tre rinnovi di spessore

Bogliasco. Ancora in biancazzurro. Dopo un’ottima prima stagione insieme, coronata con la conquista dell’accesso alla final six scudetto, il rapporto tra la Netafim Bogliasco 1951 e tre delle sue protagoniste proseguirà anche per la prossima annata agonistica.

Valeria Uccella, portiere classe 2001, Paola Di Maria, centroboa classe 2005, e Dorotea Spampinato, difensore classe 2003, hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento dei rispettivi contratti.

Altri tre tasselli che, uniti ai precedenti rinnovi di Giulia Millo, Rosa Rogondino e Alessia Mauceri, contribuiscono a dar forma alla formazione allenata da Mario Sinatra che per il quattordicesimo anno, il dodicesimo consecutivo, sarà ai nastri di partenza della Serie A1 femminile.