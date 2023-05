Nervi, pedone investito in via Donato Somma: trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Ancora un incidente stradale nella giornata di oggi. E’ successo in via Donato Somma a Nervi intorno della 18.30. Un pedone è stato investito da un’auto. Sul posto sono arrivate l’automedica golf 6 del 118 e la Croce verde nerviese.

L’uomo, che ha circa 60 anni, ha battuto la testa ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova per un trauma cranico. E’ comunque vigile e cosciente e non è perciò in pericolo di vita.

Sul posto anche la sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.