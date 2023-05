Nelle aiuole della Foce un nuovo “Ulisse”, dall’uovo schiuso è nato un piccolo gabbiano

Genova. Lo hanno soprannonimato Ulisse. Il pullo, cucciolo di gabbiano, è uscito dall’uovo nelle ultime ore. I genitori avevano deciso di creare il nido all’ombra della canna indica delle aiuole della Foce in viale Duca d’Aosta.

Ulisse perché il gabbianino è venuto alla luce vicino alla statua “Ulisse e la nave cavallo”, recentemente collocata davanti al teatro Nazionale.

“Galeotta fu la canna indica e le aiuole della Foce – raccontano da Aster in un post sui social – in Viale Duca d’Aosta, una coppia di gabbiani ha scelto proprio un anfratto tra le fronde di questa rigogliosa pianta come riparo ideale per il proprio nido. L’uovo si è già schiuso ed entrambi i genitori si danno il turno per difendere il pulcino, che, stante il luogo in cui ha visto i natali, abbiamo arbitrariamente deciso di chiamare Ulisse”.

“Sospese per qualche giorno le operazioni di manutenzione – spiegano dalla partecipata – aspettiamo che Ulisse cresca quel tanto da rendere meno aggressivi mamma e papà gabbiano e vi invitiamo a fare molta attenzione qualora vi trovaste a transitare in Viale Duca D’Aosta: in questa particolare fase della loro vita di coppia, i gabbiani sanno essere particolarmente aggressivi e pericolosi”.

Ricordiamo che il Gabbiano reale è tutelato da direttive comunitarie, norme nazionali e convenzioni internazionali. La Direttiva comunitaria in Italia è stata recepita con la Legge 157/92 ed i suoi successivi aggiornamenti: la specie è stata classificata ‘protetta’, rendendo pertanto sanzionabile qualsiasi attività che arrechi danno alla stessa.