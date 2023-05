Genova. Esplode la festa per lo scudetto del Napoli anche a Genova. Centinaia di tifosi hanno invaso le strade della città con un carosello partito da Staglieno e arrivato in piazza De Ferrari, dove molti azzurri si erano già radunati.

Decisivo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese che regala matematicamente il terzo titolo nella storia ai partenopei. A decine si sono riuniti in via Enrico Toti per seguire il match nella sede del Napoli Club Genova, quindi il ritrovo a Genova Est e la scooterata che ha raggiunto la Foce e poi il centro cittadino.

Bandiere, striscioni, fumogeni, fuochi d’artificio, cori e canzoni tradizionali. “Una gioia indescrivibile, la attendevamo da anni”, raccontano. Tantissimi sono napoletani trapiantati a Genova, ma non mancano i simpatizzanti e supporter locali. Per molti di loro è il primo scudetto da festeggiare dopo quello del 1987. Per tutti, anche per chi non c’era. il pensiero più commosso è rivolto a lui: Diego Armando Maradona.

In piazza De Ferrari è stato issato un maxi scudetto di stoffa col numero 3, come i titoli conquistati fino ad oggi dal Napoli. Ma gli azzurri non si accontentano: “L’appetito viene mangiando, la festa per il prossimo sarà ancora più bella”. Intanto questa notte può esplodere la gioia, dopo tanti anni di attesa.