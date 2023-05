Morto Arturo Ivaldi, era presidente dell’Unione italiana ciechi

Genova. Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa del presidente ligure dell’Uici, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Arturo Vivaldi, di cui ricorda l’impegno assiduo e attento nella difesa dei diritti delle persone non vedenti e ipovedenti e nel promuovere attività specifiche legate non solo agli aspetti sanitari ma anche al sociale e allo sport. Il presidente e tutti i componenti della Giunta si stringono alla famiglia in questo momento di dolore.

“A nome di tutta l’assemblea regionale esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Arturo Vivaldi, presidente regionale Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti). Con lui ho collaborato in molte occasioni per le sue iniziative a favore del mondo della disabilità, per il quale ha profuso in ogni istante impegno e passione e si era instaurata una elevata stima reciproca”, così il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha commentato la notizia della scomparsa di Arturo Vivaldi.

“È una grandissima perdita per il volontariato della Spezia e di tutta la Liguria. Le mie condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi collaboratori più stretti dell’Uici Liguria”, conclude.