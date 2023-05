Mobilità sostenibile, Genova arranca: ancora da raggiungere il 69% degli obiettivi per il 2030

Genova. Quanto è distante Genova dagli obiettivi europei di mobilità sostenibile al 2030? A rispondere è il rapporto Mobilitaria 2023, redatto dal Kyoto Club e dall’istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr. Per il capoluogo ligure il divario da colmare è pari al 69%, secondo un “indice sintetico” calcolato con la media dei valori di cinque dimensioni considerate. Su 14 città capoluogo considerate si tratta di un gap elevato, ma non altissimo: in fondo alla classifica c’è Catania col 76%, in cima Milano cui manca “solo” il 32%. In ogni caso la Superba è la peggiore tra le città del Nord, superata anche da Cagliari, Napoli e Roma.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la motorizzazione privata dovrebbe ridursi del 50%. Il trasporto pubblico dovrebbe essere al 100% non inquinante (ad oggi è fermo al 18%). Le piste ciclabili dovrebbero salire a 10 chilometri per ogni 10mila abitanti (siamo al 5%) e per la mobilità condivisa sono previsti 200 veicoli ogni 10mila abitanti (per ora il 2%). Infine il 65% degli spostamenti dovrebbero essere composti da mobilità attiva e trasporto pubblico, mentre oggi le due modalità sommate fanno il 46%.

Per quanto riguarda la qualità dell’aria Genova mostra una situazione piuttosto stazionaria rispetto agli ultimi anni. In relazione al biossido di azoto, la media è stabile dal 2021 e rimane, in linea generale, invariata nel 2022. Si contano 4 superamenti del limite orario (200 µg/m³ media oraria da non superare per più di 18 volte all’anno) nella stazione di traffico di corso Europa, dopo due anni di valori nulli. Il Pm10 ha subito un lieve incremento, in andamento contrario agli anni precedenti, mentre i valori relativi alla concentrazione del Pm2,5 rimangono stabili.

Genova si conferma una delle città con meno auto d’Italia rispetto agli abitanti (479 ogni mille, solo Venezia è più car free) ma allo stesso tempo è la capitale dei motocicli (263 ogni mille abitanti) per un tasso di motorizzazione complessivo di 753 veicoli ogni mille abitanti, senza infamia e senza lode. Tra le autovetture solo l’8,3% di quelle circolanti è a basse emissioni, il dato più basso del Nord Italia.

Sul trasporto pubblico ci sono luci e ombre. Ad oggi Genova ha solo 26 chilometri complessivi di reti non inquinanti (metropolitane, tram, filobus) per ogni abitante: basti pensare che a Milano sono 212, a Bologna 197, a Cagliari 167. Inoltre il capoluogo ligure è al terzo posto per quota di autobus inquinanti (Euro 4 o inferiori) sul totale, il 44,5%. L’offerta di trasporto pubblico è andata peggiorando negli anni, passando da 5.250 posti/km complessivi per abitante agli attuali 3.646, una tendenza che tuttavia riguarda tutte le città analizzate nel rapporto.

Nonostante questo, la città metropolitana di Genova è quella in cui la motorizzazione privata ha la quota minore (51%) nella ripartizione modale del trasporto, mentre il trasporto pubblico funziona per il 20% e la modalità attiva al 29%. Non è così per la sola città, dove i mezzi privati valgono il 54% e i mezzi pubblici il 19%, con un contributo del 27% della mobilità attiva. Il target europeo, comunque, fissa al 40% il trasporto pubblico e al 10% la mobilità ciclabile ed appare ancora ben lontano.

Che cosa prevede lo scenario immaginato dal Pums? Genova dovrebbe salire a 212 chilometri di reti non inquinanti per abitante, di cui 182 chilometri di filovia (i quattro assi di forza) e il resto composto dalle estensioni della metropolitana previste in tutte le direzioni. Se così fosse, il capoluogo ligure si collocherebbe al quarto posto in Italia dopo Bologna, Milano e Cagliari.