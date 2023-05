Mimmo Criscito allenatore ai Genoa Summer Camp

Genova. Riparte da tecnico del settore giovanile, Mimmo Criscito dopo il commuovente addio al calcio giocato avvenuto al Ferraris.

L’ormai ex difensore del Genoa, infatti, sarà tra gli allenatori dei camp organizzati dalla società nei mesi estivi. Nel dettaglio, Criscito insegnerà ai giovani calciatori nel primo turno del camp in Val di Fassa (8-14 luglio). Insieme tanti altri ex giocatori, in forza come istruttori alla scuola calcio e al settore giovanile.

I Genoa Summer Camp si terranno non solo in Trentino, ma anche ad Arenzano presso il Campo Nazario Gambino (dal 19 al 24 giugno e dal 26 giugno al 1° luglio).