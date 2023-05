Milan-Sampdoria live (3-1)

Milano. Integralista e chissà se senza ripensamenti fino in fondo, la Sampdoria continua a presentarsi, anche alla terz’ultima di campionato, con in campo quei giocatori che evidentemente Stanković ritiene i migliori, con l’obiettivo – in ogni caso – di cercare di fare risultato, sia per ‘onorare la maglia’, sia per evitare ‘accuse’ di aver falsato il torneo…

Giusto? Sbagliato? Mah? I tifosi, su questo argomento, sono quanto meno divisi, alla luce delle critiche aperte rivolte ad alcuni giocatori, al cui posto vorrebbero vedere schierato qualche ragazzo della Primavera, per potersi rendere conto su chi poter fare conto in futuro… Insomma, sono in molti a chiedersi che senso abbia – a retrocessione conclamata – a mandare ancora in campo giocatori in prestito e/o a scadenza di contratto?

Fatto sta che, comunque, il mister doriano, a San Siro, ha mandato in campo questa formazione, impostata col 4-3-1-2: Ravaglia; Zanoli, Gunter, Nuytinck, Augello; Leris, Winks, Rincón; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella, lasciando in panchina: Tantalocchi, Turk, Murillo, Oikonomou, Amione, Murru, Ilkhan, Paoletti, Segovia, De Luca, Lammers, Rodríguez.

Da parte sua mister Pioli è partito con questo Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

Tifosi peraltro presenti in gran numero sugli spalti di uno stadio, che ha visto per altre Samp calcare questo prato verde… con in campo giocatori come Mancini, Francis, Brady, Vialli, Vierchowod… e ci fermiamo qui…

La scelta di giocare a quattro è stata probabilmente dettata dalla necessità di opporre a Leao, l’altrettanto veloce Zanoli ed al primo affondo del portoghese, è apparsa indovinata.

Al 7° proteste di Hernandez, per caduta in area, a seguito di contatto involontario con Leris, arbitro e VAR lasciano correre.

All’8° sombrero di Diaz ed assist per Leao, il cui piatto destro infila Ravaglia e porta il Milan sull’1-0.

Primo quardo d’ora di una partita a senso unico, giocata stabilmente nella metà campo della Sampdoria, senza alcuna pressione sui portatori di palla rossoneri.

Al 20° azione straordinaria di Zanoli che va sul fondo, saltando Hernandez e poi servendo Quagliarella che mette dentro la palla dell’1-1 soprattutto il sul 182esimo goal in Serie A, per 18 campionati consecutivi.

Dura poco la gioia dei tifosi blucerchiati, perche dopo una bella parata di Ravaglia su Thiaw, sul susseguente corner Diaz mette la palla sulla testa di Giroud, che senza nemmeno saltare (2-1).

Piove sul bagnato al 27°, Gunter mette giù Leao e Giroud spiazza Ravaglia: 3-1 sul relativo rigore concesso dal direttore di gara (3-1).

Quattro goal visti a San Siro, in mezz’ora, per i tifosi del Meazza… unica nota positiva, per quelli blucerchiati, la rete del Capitano che – se ce ne fosse bisogno – si conferma nella storia del calcio genovese e italiano, eppure nonostante tutto, le bandiere blucerchiate continuano a sventolare ed i cori pro Samp a fare da contrasto a quelli milanesi.

Al 32° grande parata di Ravaglia su colpo di testa di Giroud da distanza ravvicinata, poi Krunic sparacchia alle stelle.

Al 34°, su un cross si Augello, Leris è anticipato in tuffo di testa da uno dei due centrali rossoneri.

Al 38° dopo una parata di Ravaglia, Quagliarella prova il bis (su servizio di Leris), ma la conclusione è altissima