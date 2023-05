Metropolitana, comitati contro la stazione Corvetto: “Investimento eccessivo per 5 minuti risparmiati”

Genova. Il progetto di messa in opera della stazione di Corvetto della linea della metropolitana genovese sbarca in commissione comunale, dove il progetto è stato presentato a consiglieri e comitati. Comitati che hanno accolto questo progetto con scetticismo: “Un investimento di 50 milioni di euro e rotti del Pnrr più circa 6 milioni messi dal Comune per fare una fermata che farà risparmiare cinque minuti a piedi da Brignole e cinque minuti da De Ferrari e niente rispetto ad usare il bus, visti anche i tempi per andare dal piano strada alla banchina sotterranea, dato che la stazione sarà la più profonda della linea”.

La posizione della rete genovese che vede affiliati 35 comitati territoriali e non, ha poi diffuso un comunicato in cui spiega la sua posizione: “Noi pensiamo che la priorità non sia realizzare o riesumare progetti solo perché ci sono fondi a disposizione che non si vogliono perdere; noi crediamo che la priorità sia avere un progetto complessivo di mobilità ecosostenibile, efficiente ed integrata che possa offrire un servizio adeguato ai bisogni di tutta la popolazione. Ad oggi ancora non si vede una progettualità che possa dare a Genova standard di trasporto pubblico pari ad altre città italiane ed europee. Riteniamo che non valga la pena investire così tanti soldi in una infrastruttura, che già dalla nascita risultava non competitiva per i costi, i tempi e la possibilità di utilizzo rispetto ad altre scelte decisamente più vantaggiose”.

“Nel documento Genova Assi Tpl R10 del progetto dei quattro assi di forza a pagina 10 troviamo i dati Amt del 2017 che riportano la percentuale di utenti della metropolitana, tra quelli che usano i mezzi Amt, che è il 7% (a Milano la percentuale è superiore al 50%), se poi si aggiungono i dati della rete ferroviaria il dato scende al 2,79%, se si aggiunge l’uso dell’auto infine il dato si abbassa ancora e diventa lo 0,76% – scrivono i comitati – In 30 anni si è speso 1 miliardo per avere una linea di trasporto pubblico quasi irrilevante, mentre si sarebbe potuto investire su opere più vantaggiose. La rete di tram a Strasburgo per esempio,realizzata in un periodo analogo, ora trasporta in un giorno un numero di passeggeri superiore all’intera popolazione della città”.

“A questo punto spendere 56 milioni di euro per realizzare una sola stazione, anche se il progetto c’è già, è veramente uno spreco imperdonabile – concludono – Senza contare poi il sacrificio di aree verdi e il disagio di due cantieri in contemporanea altamente invasivi che dureranno come minimo 3 anni, perché oltre al cantiere della metropolitana che interesserà la zona Acquasola/via Santi Giacomo e Filippo, ci sarà anche il cantiere che riguarda la linea ferroviaria presso la galleria che collega a Portello, dalla parte opposta di piazza Corvetto. Si rimane comunque sempre a disposizione per iniziare un percorso di confronto a cui non ci siamo mai sottratti”.

Intanto in commissione sono emersi dettagli sull’impatto che avranno i cantieri sugli alberi nella zona del cosiddetto “collo d’oca” dell’Acquasola. Sarà necessario abbattere in tutto 10 piante che saranno sostituite da altre 18, mentre 5 esemplari dovranno essere spostati. Uno scenario su cui le associazioni ambientaliste hanno già annunciato battaglia. L’inizio dei lavori, come confermato da Manuela Sciutto, responsabile del progetto per il Comune, è previsto nei mesi estivi con completamento entro tre anni.