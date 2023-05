Liguria. Continua l’instabilità pomeridiana sulla Liguria, con fenomeni localmente intensi. La circolazione non muterà nei prossimi 10 giorni secondo le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 25 maggio, al mattino qualche nube bassa interesserà il centro ponente della regione ma con ampie schiarite già a metà mattinata, sereno o poco nuvoloso altrove. Pomeriggio di forte instabilità sui rilievi con temporali di grandine e locali sconfinamenti tra Golfo Paradiso, genovese e Tigullio. Fenomeni più intensi su Aveto, Trebbia, val di Vara e Bormida orientale. Dalla serata sereno ovunque. Venti a regime di brezza, rinforzi da nord sul savonese in serata. Mare calmo. Temperature minime in diminuzione, le massime solo nelle zone interne: saranno comprese sulla costa tra 15 e 25 gradi, nell’entroterra tra 5 e 22.

Domani, venerdì 26 maggio, Instabilità latente con soliti fenomeni temporaleschi pomeridiani che però, questa volta, saranno relegati a val Trebbia e val d’Aveto, con locali blandi sconfinamenti sin sulla costa tra il Promontorio di Portofino e i settori orientali di Genova. Locali fenomeni sulle Alpi liguri. Nuovamente sereno ovunque in serata.

Per sabato 27 maggio è prevista una mattinata soleggiata. Instabilità nuovamente più diffusa al pomeriggio con fenomeni su gran parte dell’Appennino centro orientale, Alpi liguri e val Bormida occidentale. Non sono esclusi, sul levante locali sconfinamenti temporaleschi sin sulla costa. Sereno in serata.