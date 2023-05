Liguria. Il vortice depressionario centrato sulla penisola si colma gradualmente e la Liguria rimane interessata da flussi orientali a tratti umidi. Ecco le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia, per oggi e i prossimi giorni.

Addensamenti diffusi su tutta la regione; precipitazioni inizialmente concentrate nelle zone interne del levante tenderanno a estendersi sull’Appennino occidentale e Alpi Liguri dove risulteranno più diffuse, fenomeni invece intermittenti sul savonese costiero.

Permangono venti settentrionali sostenuti: raffiche fino a burrasca o burrasca forte nell’entroterra del levante; tra forti e burrasca sul Ligure ovest al largo ed in zona Capo Mele.

Di conseguenza mare molto mosso per onda di terra al largo, localmente agitato il settore ovest; mosso/stirato sotto-costa.

Le temperature minime sulla costa tra 16 e 20°C, massime tra 21 e 24° C. Nell’interno minime tra +6 e +15° C. In calo a Ponente le massime nelle zone interne tra +12 e +20° C.

Giovedì 18 maggio cielo irregolarmente nuvoloso, ma addensamenti sempre più compatti a ridosso dell’appennino con qualche debole precipitazione. Possibili aperture in giornata tra Genova e Tigullio costieri. Venti a regime di brezza, salvo residui rinforzi a ponente come da avviso. Mare molto mosso/ agitato il settore ovest per onda di terra, mosso/stirato altrove, poco mosso lungo la Riviera di Levante. Temperature stazionarie.

Venerdì 19 maggio: non cambia la situazione, sempre correnti orientali con cieli nuvolosi, qualche isolato sgocciolio e piovaschi intermittenti nell’entroterra (evoluzione da confermare in dettaglio).