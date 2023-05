Liguria. Nei prossimi giorni permarrà una ferita barica sul Mediterraneo, sulla Liguria agiranno correnti dai quadranti orientali. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: domenica 21 maggio 2023

Avvisi: venti forti da nord sul settore centro-occidentale della costa e sui crinali.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il primo mattino residui fenomeni a ponente, in particolar modo sui versanti padani occidentali; altrove nuvolosità diffusa in un contesto asciutto. Nel corso della mattinata esaurimento dei fenomeni anche nelle zone interne del ponente, mentre ampie schiarite avanzeranno dal levante regionale. Nelle ore centrali della giornata formazione di qualche rovescio o temporale sui rilievi interni, lungo la fascia costiera centro-orientale cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, residui addensamenti a ponente. Tra il pomeriggio e la serata cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma non si esclude la formazione di qualche rovescio sul levante, in rapida evoluzione verso ponente.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti sul settore centro-occidentale della costa e sui crinali.

Mari: stirato sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: in aumento.

Costa: min +14/17°C, max +18/23°C

Interno: min: +3/14°C , max +15/21°C

Previsioni valide per: lunedì 22 maggio 2023

Avvisi: nella prima parte di giornata ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa e sui crinali.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento potrà interessare le zone interne centro-occidentali. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di rovesci temporaleschi nelle zone interne, non si escludono locali sconfinamenti lungo le coste sottostanti.

Venti: nella prima parte di giornata sostenuti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa e sui crinali, a seguire ventilazione in indebolimento.

Mari: al mattino stirato sotto-costa e mosso al largo, poi poco mosso ovunque.

Temperature: in ulteriore aumento.

Tendenza per: martedì 23 maggio 2023

Mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali nelle zone interne. Temperature stazionarie.