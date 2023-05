Genova. Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria che tenderanno parzialmente ad attenuarsi tra domenica e lunedì. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Sabato 13 maggio. Avvisi: Possibili temporali sul mare tra la notte e la mattinata, nelle aree interne durante il pomeriggio. Cielo e Fenomeni: Tra la notte e la mattinata possibili nuclei temporaleschi di matrice marittima con possibilità di locali estensioni su alcuni tratti della costa. Nelle aree interne tempo più asciutto. Nel pomeriggio migliora lungo le coste con schiarite, addensamenti nelle zone interne associati a rovesci o temporali, in attenuazione al calare del sole. Venti: Deboli da sud-est al mattino, in rotazione a nord (sempre deboli) tra pomeriggio e sera. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Pressoché stazionarie o in lieve aumento le massime in costa. Costa: min +13/16°C, max +18/22°C. Interno: min: +6/10°C , max 14/17°C

Domenica 14 maggio. Giornata nel complesso variabile. Ampie schiarite lungo le coste e nubi anche intense nei settori interni dove non si esclude la possibilità di qualche rovescio, in parziale sconfinamento lungo le coste nel pomeriggio. Generale attenuazione dei fenomeni in serata. Venti: Moderati da nord, in rotazione a sud-ovest sotto costa nel pomeriggio. Mari: Poco mosso. Temperature: In aumento le massime lungo le coste.

Lunedì 15 maggio. Evoluzione molto incerta. La giornata al momento sembra abbastanza buona a parte addensamenti nelle zone interne senza conseguenze. Temperature in aumento. Seguire i prossimi bollettini.