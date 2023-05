Genova. Un nuovo vortice depressionario muoverà dall’Algeria sino alla Sicilia inducendo correnti nord-orientali sul Nord Italia con piogge intense sul Piemonte meridionale e occidentale. Tante nubi in Liguria. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 18 maggio. Avvisi: permangono venti settentrionali sostenuti: raffiche fino a burrasca o burrasca forte nell’entroterra del levante; tra forti e burrasca sul Ligure ovest al largo ed in zona Capo Mele. Cielo e Fenomeni: addensamenti nuvoloso diffusi su tutta la regione, più compatti nelle zone interne di ponente. Qualche schiarita si farà largo tra Genova e il Tigullio nel pomeriggio mentre in tarda serata qualche debole piovasco interesserà il savonese. Venti: Forti venti settentrionali al mattino, deboli variabili al pomeriggio. Mari: molto mosso per onda di terra al largo; mosso/stirato sotto-costa. Temperature: Generalmente Stazionarie, lieve calo dei valori massimi in costa.

Costa: min 16/20°C, max 21/22°C. Interno: min: +6/15°C , max 12/20°C

Venerdì 19 maggio. Avvisi: tramontana/grecale in rinforzo in giornata, con raffiche fino a 90km/h al largo. Cielo e Fenomeni: Tante nubi sulla Liguria ma perlopiù sterili. Dal tardo pomeriggio passaggio di piovaschi da est verso ovest ma con effetti più concreti su Alpi liguri e val Bormida, altrove si tratterà di piogge molto deboli, con accumuli scarsi o nulli. Venti: Forti da nord, burrasca al largo. Mari: Molto mosso al largo per onda di terra. Temperature: stazionarie.

Sabato 20 maggio. Avvisi: Tramontana forte su tutta la regione, burrasca da nord al largo. Cielo e Fenomeni: Il minimo depressionario che si posizionerá al sud Italia determinerà un richiamo di venti nord orientali con piogge relegate alle Alpi liguri interne e val Bormida. Asciutto sul centro ponente, qualche pioggia potrà interessare il settore costiero di ponente