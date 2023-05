Liguria. Continuano le infiltrazioni di aria più fresca e instabile da Nord-Est. Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, segnala venti forti di tramontana con raffiche fino a burrasca al mattino su voltrese e in zona Capo Mele, in leggero calo durante il pomeriggio.

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore centro-occidentale con possibili rovesci nell’interno dell’imperiese. Da Genova verso Levante invece cielo parzialmente nuvoloso. Rapido miglioramento generale da metà mattinata. Dal primo pomeriggio, invece, attività cumuliforme in aumento nell’interno in particolare sul centro della regione con possibili brevi temporali. In serata aumento della nuvolosità da Genova verso Ponente con nuovi possibili rovesci. Più asciutto a Levante.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature stazionarie le minime, tra 17 e 20° C sulla costa, tra 6 e 14° C nell’interno, in aumento le massime: tra 26 e 30°C sulla costa, tra 21 e 25° C nell’interno.

Domani, giovedì 1 giugno, venti tesi di tramontana al mattino, in calo dal pomeriggio. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Dalla tarda mattinata rinnovo di instabilità appenninica, specie sul settore centrale con possibili nuovi temporali in locale sconfinamento anche sulla costa. Mare generalmente mosso a ponente al largo; moto ondoso in calo dal pomeriggio. Temperature in leggero calo.

Venerdì 2 giugno sereno al mattino ma di nuovo torna l’instabilità pomeridiana sull’Appennino e valli costiere.