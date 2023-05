Liguria. Il Mediterraneo rimane sotto scacco di una goccia fredda in quota con instabilità a tratti marcata anche sulla Liguria. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, giovedì 11 maggio, sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio spiccata instabilità sui rilievi, con rovesci e temporali. Sconfinamenti sino alla costa sull’imperiese e sul varazzino. In serata migliora con residui piovaschi nelle zone interne del ponente. Venti: moderati da nord al primo mattino ma in rapida attenuazione, da sud al pomeriggio. Mare mosso. Temperature in calo nei valori minimi: saranno comprese sulla costa tra 13 e 22 gradi, nell’interno tra 6 e 20.

Domani, venerdì 12 maggio, ancora una giornata instabile con fenomeni pomeridiani sui rilievi e locali sconfinamenti lungo le coste dell’imperiese. Passaggio di nubi innocue altrove.

Per sabato 13 maggio si prevede nuovamente marcata instabilità con temporali di forte intensità sul levante ligure. Altrove solo brevi fenomeni pomeridiani.