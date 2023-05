Mercato dei pescatori in Darsena, attesi i dj set dal vivo di Armadisco e Monoromantic

Genova. Prosegue in Darsena “Fish&DJs, format targato Forevergreen in cui si attende il calar del sole ballando sui ritmi elettronici dal mondo, mentre si gusta il pescato del giorno e ci si rilassa sulla banchina in riva al mare. Ingresso gratuito

Genova – Ritmi accesi, house, gitch e hyperpop, con due dj a suonare dal vivo tra i colori della Darsena al tramonto. Venerdì 26 maggio (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso 1, Genova) prosegue l’edizione 2023 di Fish&DJS con due artisti e attenti selezionatori musicali: Armadisco e Monoromantic. Altro ospite del nuovo appuntamento della sesta edizione di Fish&Djs è “Quartin”, vino “fuoriluogo” in lattina e sostenibile nel materiale, nel trasporto e nella conservazione. L’ingresso è gratuito.

Prosegue la collaborazione con Campagna Amica che, oltre al classico mercato settimanale del venerdì (in programma in calata Vignoso dalle 8 alle 13), amplia l’offerta food&beverage di Fish&DJs: oltre al pescato del giorno sono infatti disponibili le torte salate dell’azienda agricola “Monterosato”.

ARMADISCO

Armadisco muove i primi passi durante gli anni d’oro del “Soul to Soul” di Milano, partendo da un programma old school hip-hop e r&b che porta avanti a Milano e in Brianza nei primi anni duemila. Negli anni sviluppa un percorso che parte dalla musica black e si allarga alle sonorità nu-disco e deep house, senza mai abbandonare le proprie origini, mentre nell’ultimo periodo si è avvicinato sempre più a beats afro e latino-americani. È Co-fondatore del collettivo artistico “Hot Pot”, è un sostenitore dell’uso del vinile e partecipa attivamente al progetto di Vinylbrokers. Cura inoltre la colonna sonora di East Market a Milano.

MONOROMANTIC

Club, house, IDM W/ glitch e contaminazioni hyperpop: Monoromantic sta per elettronica queer e femminista. Musica club, glitch house e hyperpop per l’euforia del corpo, perché anche ballare in libertà è una rivendicazione.

FISH&DJS

Fish&Djs è un format di Forevergreen, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che prevede una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Dal 2017 in programma al Mercato dei Pescatori della Darsena, coinvolge diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo. Una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando suoni elettronici dal mondo e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività.