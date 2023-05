Mense scolastiche, Genova è la meno cara di Liguria ma la nostra regione è tra le più care d’Italia

Liguria. Pubblicata la VI Indagine sulle tariffe delle mense scolastiche, con la quale Cittadinanzattiva ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria. La famiglia di riferimento è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore), ha un reddito lordo annuo di € 44.200, con corrispondente ISEE di € 19.900. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica si è ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di 9 mesi escludendo eventuali quote extra annuali e/o mensili.

Per quanto riguarda i dati regionali, la Liguria è tra le più costose d’Italia (16° su 19): 96,60 euro è la spesa media che una famiglia ligure sostiene per la mensa scolastica nell’anno in corso, rispetto agli 82 euro (+2% rispetto al 2020/21) della media nazionale. La regione mediamente più costosa è la Basilicata (109€ mensili) mentre quella più economica è la Sardegna (58€ nell’infanzia e 62€ per la primaria).

In Liguria con 5,50 euro Savona è la più cara, seguita da Imperia (dove il costo per pasto è di 4,80€) e da Genova e La Spezia (4,50€). Le tariffe nella nostra regione hanno visto un aumento, in media, nelle scuole dell’infanzia dello 0,39% (da 866 euro del 2021-22 a 869,40 euro del 22-23) e per le primarie invece dello 0.42% (da 865,80 € a 869,40€).

Nell’indagine vengono analizzati anche i fondi Pnrr che sono stati stanziati per ogni regione in questo ambito. La Liguria in totale riceverà quasi 3milioni di euro per finanziare 12 interventi. Di questi circa 600mila sono stati assegnati alle provincia di Savona: 260mila per la costruzione di una nuova mesa a Savona, 207.335 per la riconversione di una struttura a Noli e 120.000 per la demolizione di un locale a Villanova d’Albenga.