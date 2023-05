Megattera a Cogoleto: “Lo sbattere della coda probabile sintomo di stress”

Genova. Da diversi giorni un giovane esemplare di megattera, lunga circa 8 metri, avvistata a Cogoleto, è presente nelle acque del ponente ligure tra Savona e Genova.

“Si tratta di una specie accidentale per il Mediterraneo, non presente regolarmente nelle nostre acque a differenza della balenottera comune” chiarisce subito la Guardia costiera di Genova in una nota diffusa.

E aggiunge: “Questa specie è famosa per effettuare salti spettacolari al di fuori dell’acqua, spesso interpretabili come elementi di comunicazione durante interazioni sociali e nel periodo del corteggiamento e riproduzione. Tra i comportamenti dell’esemplare rilevati in questi giorni, si segnala in particolare lo sbattere della coda sull’acqua che potrebbe essere invece interpretato come sintomo di stress causato da azioni di disturbo di tipo antropico”.

Per questo motivo la Guardia Costiera della Liguria raccomanda a diportisti e naviganti e a quanti per mare dovessero incrociare l’esemplare di attenersi a semplici norme di condotta, valide per tutti i cetacei e raccomandate in Mediterraneo, al fine di non arrecare disturbo all’animale.

La Guardia costiera raccomanda quindi di non avvicinarsi mai ad una distanza inferiore ai 100 metri dall’esemplare, in presenza del dell’animale diminuire la velocità fino quasi a fermarsi e non sostare a lungo nell’area.

A queste raccomandazioni si associano vivamente gli enti di ricerca che operano nel ponente ligure tra

cui CIMA, MENKAB, TETHYS e l’associazione Delfini del ponente.

La Guardia Costiera raccomanda infine a tutti di attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni e di segnalare l’eventuale l’avvistamento dell’esemplare alle proprie sale operative auspicando la più ampia e fattiva collaborazione.

Fotografia: MENKAB