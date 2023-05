Medici e psicologi in piazza contro la violenza: “Tornare a investire nella Sanità”

Genova. Più di mille tra medici, psicologi e lavoratori della sanità si sono riuniti questa sera per una fiaccolata per commemorare la scomparsa di Barbara Capovani, psichiatra di Pisa assassinata da un suo paziente.

Il corteo è partito da piazza De Ferrari per raggiungere i giardini di Brignole. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno richiesto l’intervento delle istituzioni per porre fine alla crescente escalation di violenze che si sta verificando nelle corsie degli ospedali, e non solo: un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante.

La protesta è stata un modo per esprimere solidarietà e sostegno alla famiglia e ai colleghi di Capovani e per chiedere una maggiore attenzione alle condizioni di sicurezza dei professionisti della salute che operano negli ospedali italiani.

“Il governo deve tornare a investire nella Sanità – ha sottolineato il presidente dell’ordine dei medici della Ligura Alessandro Bonsignore – e soprattutto investire in personale per permette a tutti noi di fare il meglio di noi: in questo modo a beneficiarne sarebbero tutti i cittatini liguri e italiani”.